تعزيز التعاون بين لجنة «إسعاد» و«سياحة عجمان»

المصدر: دبي - البيان

زار وفد من لجنة بطاقة «إسعاد» في شرطة دبي، برئاسة منى محمد العامري، دائرة التنمية السياحية في حكومة عجمان، بحضور الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس الدائرة.

وتهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون بين شرطة دبي ممثلة بلجنة بطاقة إسعاد ودائرة التنمية السياحية بعجمان. وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنة بطاقة إسعاد في خلق وسائل ابتكارية جديدة تحقق السعادة لعدد كبير من الموظفين، سواء في إمارة دبي أو في الإمارات الأخرى.

وأشاد الشيخ عبد العزيز النعيمي بالدور الذي تلعبه شرطة دبي في إسعاد المجتمع من خلال المبادرات الابتكارية والإبداعية، ليس على مستوى إمارة دبي فحسب، بل على مستوى كافة إمارات الدولة.