بلدية دبي تعزز الابتكار لدى موظفيها

المصدر: ■ دبي - البيان

نظمت بلدية دبي معرضاً لمواهب الموظفين السنوي تحت شعار «إبداعاتنا في عام زايد»، وهدف المعرض إلى استقطاب أفضل المواهب البشرية والحفاظ عليها، ووضع استراتيجية عمل لاستثمار الموهوبين.

وقال المهندس أحمد البدواوي، مدير إدارة المعرفة والإبداع: «يُعد المعرض مظهراً من مظاهر الحضارة، ووجهاً من أوجه النشاط المعرفي والوعي الاجتماعي، الذي يهدف إلى إبراز الإبداع والابتكار لدى موظفي الدائرة، ونشر الثقافة والفكر الفني لديهم، وتوفير بيئة خصبة لإبراز هواياتهم.

واكتشاف المواهب والطاقات الإبداعية لدى الموظفين، بهدف إيجاد بيئة عمل تحفيزية وتشجيع روح التعاون والمنافسة الإيجابية في العمل التي تمنح الفرصة للعاملين لإبراز ما لديهم من مواهب في مختلف مجالات الإبداع، وقد أخذت إدارة المعرفة والإبداع على عاتقها تنظيم معرض الإبداعات إيماناً منها بدورها في نشر المعرفة، وتعظيم الاستفادة من الذاكرة الضمنية لموظفي الدائرة».

ويهدف المعرض إلى تثبيت الخبرات والمعارف الضمنية عند الأفراد، إضافة إلى تحقيق التنافسية مع المؤسسات العاملة في المجال نفسه.

ويضم معرض إبداعاتنا في عام زايد المنصات التالية: المنصة الإعلامية، والمنصة الرياضية، ومنصة الابتكار، ومنصة فريق تطوع، ومنصة أصحاب الهمم، ومنصة العمال، ومنصة التدريب والتطوير.