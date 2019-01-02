«الكلية الجامعية» بعجمان: مِنح مجانية للمستجدات في الفصل الثاني

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

أكد الدكتور خليفة راشد الشعالي مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية في عجمان، أنه بمناسبة عام ( التسامح ) 2019 وبمناسبة قرب افتتاح مبنى الكلية الجديد سوف تمنح الكلية كل الطالبات المستجدات في الفصل الدراسي الثاني منحاً دراسية مجانية بهدف تشجيعهن للانخراط في الكلية، مبيناً أن الكلية توفر كل المعينات التي تؤهل الطالبات إلى إدارة منازلهن بأفضل الطرق.

إضافة إلى تأهيلهن لسوق العمل حتى يجدن حظهن في التوظيف أسوة بأشقائهن المواطنين، كما أن المفوضية العليا للاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم اعتمدت 4 برامج جديدة للكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية الجديدة، وهي برنامج دبلوم العلوم الأسرية، وبرنامج بكالوريوس الآداب في العلوم الأسرية (تخصص إدارة الخدمات الاجتماعية )،.

وبرنامج بكالوريوس الآداب في العلوم الأسرية (تخصص الإرشاد المجتمعي، والبرنامج الرابع برنامج بكالوريوس الآداب في العلوم الأسرية (تخصص حقوق الإنسان )، وذلك بعد أن استوفت الكلية كل المتطلبات التي وردت في تقرير لجنة التقييم الخارجي، لافتاً إلى أنه تم تخصيص بند بناء المرحلة الثانية للكلية الذي تبلغ تكاليف إنشائه نحو 60 مليون درهم، وتشمل المباني الإضافية وتخدم مجالات عديدة.

متطلبات

وقال مدير الكلية الجامعية للأم والعلوم الأسرية إن تلك البرامج صممت وفق متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما أجندات الوزارات والهيئات ذات العلاقة، لتلبي حاجة القطاعين العام والخاص، ورفدهما بما يحتاجانه من عناصر بشرية مؤهلة للانخراط في المجالات المختلفة.

كما أن تلك البرامج سوف تلبي حاجة هذه القطاعات، ولذلك تضمنت تدريباً عملياً ممنهجاً لكل قطاع في المجالات الثلاثة، واستشرفت أهمية قيم التسامح في برنامج حقوق الإنسان الذي يطرح لأول مرة في الوطن العربي على مستوى البكالوريوس، الأمر الذي يسمح للعاملين في القطاع الأمني والاجتماعي والموارد البشرية بالتعرف إلى الحقوق والواجبات.

والتطبيقات العالمية والاتفاقات والمعاهدات الدولية، ما يؤهل خريجي البرامج للقيام بأدوار فاعلة والمشاركة في التنمية المجتمعية بأسلوب علمي متوافق مع الأجندة الوطنية، وما عقدته الدولة من معاهدات واتفاقيات، ومواثيق صادقت وانضمت إليها.

مرحلة ثانية

وأضاف أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من المبنى في الحرم الجامعي الجديد تقرر أن يطرح على مجلس الإدارة تخصيص بند بناء المرحلة الثانية الذي تبلغ تكاليف إنشائه نحو 60 مليون درهم، حيث تشمل المباني الإضافية وتخدم مجالات عديدة، منها التدريب الميداني ومعهد الإرشاد المجتمعي، وحضانة للطالبات بالكلية.

إضافة إلى الخدمات الترفيهية ومركز رياضي وآخر تجميلي للسيدات، لافتاً إلى أن عدد الخريجات للعام الجاري بلغ 51 خريجة من درجة البكالوريوس والدبلوم، وأن عدد الدارسات لهذا الفصل 220 طالبة.