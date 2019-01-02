مبادرات محمد بن راشد العالمية.. أمل ملايين المحرومين

المصدر: إعداد - سعيد الوشاحي - غرافيك : محمد أبو عبيدة

انطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في الـ 4 من أكتوبر 2015 تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل الإنساني والتنموي والمجتمعي، حيث قام سموه بإطلاق المؤسسة الجديدة، التي تضم 4 قطاعات هي:

مكافحة الفقر والمرض، ونشر المعرفة، وتمكين المجتمع، والابتكار كأداة أساسية لتحسين حياة البشر، وتقدم المؤسسة الأمل لأكثر من 130 مليون إنسان في 116 دولة حول العالم، وتندرج تحتها 28 مؤسسة ومبادرة تنفذ أكثر من 1400 برنامج تنموي خلال الأعوام المقبلة بالتعاون مع ما يزيد على 280 شريكاً استراتيجياً ما بين مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص ومنظمات إقليمية ودولية.