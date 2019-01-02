مطر الطاير: محمد بن راشد قائد استثنائي

المصدر: دبي - البيان

استضاف برنامج «50 عاماً للوطن» في حلقته الثانية مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في حوار مطول مع المذيع محمد الكعبي على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي.

ووصف مطر الطاير في بداية حديثه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالقائد الاستثنائي الذي بنى وطناً وساهم في التنمية البشرية محلياً وعالمياً، محققاً نقلة نوعية فريدة في مجال العمل الحكومي بعد أن وفر الحياة الكريمة للمواطنين وكان حريصاً بشكل دائم على بناء الإنسان وصنع قيادات قادرة على إنجاز مشاريع نوعية.

وأضاف قائلاً: «تعتبر قيادة صاحب السمو استثنائية، ويجب ألا ننسى أنه من مدرسة زايد وراشد، رحمهما الله، فمنهما نهل واكتسب تجارب ملهمة ودروساً قيمة من خلال العطاء اللامحدود وحب الوطن والإخلاص في الخدمة، ونحن عندما نتكلم عن حب الوطن بالنسبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فأعتقد أن السبب الرئيسي وراء سعيه الدائم لإنجاز المشاريع والمبادرات للوطن والمواطنين.

هو إعلاء شأن دولة الإمارات العربية المتحدة ووضعها في مكانة عالية على الخارطة العالمية، بالإضافة إلى حرصه على اقتران اسم الإمارات بالرقم واحد».

إنجاز

وتابع الطاير حديثه قائلاً: «لو تحدثنا عن دبي التي أصبحت مدينة عالمية في فترة لا تتجاوز 15 عاماً، نجد أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، استطاع بناء مدينة عالمية في وقت قياسي مقارنة بالمدن العالمية الأخرى التي تحتاج إلى سنوات طويلة من البناء والإنجاز.

ويكفي هنا أن نذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قامت بإنفاق أكثر من 110 مليارات، كمشاريع كبيرة في ظل إصرار سموه الدائم على تحقيق الريادة في مجال المؤشرات العالمية لجودة الطرق والمواصلات».

وحول وصفه القيادة المتميزة، أكد الطاير: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بذل جهوداً كبيرة لتشكيل فرق عمله لأنه دائماً يفكر في بناء الإنسان، فهو يهتم بأدق التفاصيل، ويهتم بقيادات الصف الأول والثاني والثالث، وصولاً إلى مستوى برنامج قيادات حكومة الإمارات على مستوى الدولة إلى جانب المستوى المحلي.

وذلك من خلال توجيهه بإطلاق برنامج محمد بن راشد لإعداد القادة، وكلية محمد بن راشد للقيادة الحكومية، حيث يتمتع بصفات القائد الذي يجمع بين الالتزام والمتابعة والتواضع والتسامح، وهي صفات من الصعب توفرها في قائد استثنائي واحد».

وأضاف: «لهذا السبب تجد متابعته لأدق تفاصيل معظم المشاريع، وتشجيعه وتكريمه الدائم للمتميزين من خلال مجموعة الزيارات الميدانية التي يقوم بها بشكل مفاجئ».

محطات

وتوقف المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عند العديد من الأمثلة التي قام صاحب السمو بالإشراف عليها ومتابعتها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، مثل مشروع مترو دبي وحرصه على افتتاحه في الموعد المقرر واتخاذه القرارات السريعة والجريئة، وتوجيهه بإطلاق ترام دبي وبناء الجسر العائم الواصل بين منطقتي ديرة وبر دبي لحل مشكلة الازدحام.

كذلك حرصه على تغيير تصاميم القناة المائية وتحويلات شارع الشيخ زايد لخمس مرات، وتوجيهه بعمل تصميم جديد لكورنيش منطقة جميرا بقيمة وصلت إلى أكثر من 60 مليون درهم إماراتي تم إنجازه من قبل الهيئة خلال 7 أشهر.

تمكين

وحول اهتمامه بالمرأة وتمكينها في مجال العمل والإدارات العليا في هيئة الطرق والمواصلات، تحدث مطر الطاير عن توجيهه بزيادة عدد النساء في مختلف إدارات ومؤسسات الهيئة لتصل نسبة تواجدهن في مختلف مفاصل العمل إلى أكثر من 22% من موظفي الهيئة في مستويات قيادية وتخصصية تشمل الجوانب الهندسية والتنظيمية والمواصلات والطرق والقطارات والأمان والإدارة العليا.

وتوقف الطاير في نهاية مشاركته في البرنامج الخاص، عند جانب استشراف المستقبل لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال المشاريع التي تغطي 3 مجالات تشمل إسعاد الناس والابتكار والاحتياجات المستقبلية، مستشهداً بإصرار سموه على رفع مستوى التصميم الداخلي لمحطات مترو دبي.

وتبنيه مشروع «ترام دبي» في منطقة الصفوح بتكلفة وصلت إلى حوالي 3.5 مليارات درهم في حينها، إلى جانب توجيهه الدائم بتبني الأفكار الجديدة البعيدة عن التكرار، مثل مشروع مركز التحكم بأنظمة النقل والمرور، ومشروع المركبات وأنظمة النقل ذاتية القيادة إلى جانب التاكسي الجوي ذاتي القيادة ووحدات دبي المعلقة.