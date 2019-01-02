بلدية العين: إلغاء الدوام المسائي بمركزي المقام ومزيد

المصدر: العين- داوود محمد

أعلنت بلدية العين إلغاء الدوام المسائي بمكاتب الخدمة البلدية التابعة لمركزي المقام ومزيد، والتي كانت تقدم خدماتها حتى الساعة 7 مساءً.

وذلك توافقاً مع تطبيق الخدمات الرقمية بما ساهم في تخفيض عدد المراجعين وزوار مراكز الخدمة، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على العديد من الخدمات البلدية من خلال «سمارت هب» بسهولة دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمة، فيما تعمل المراكز على تقديم بعض خدماتها في الفترات الصباحية بالشكل المعتاد من 7:30 صباحاً وحتى الساعة 3 بعد الظهر.

مرحلة نهائية

وأكد عبد الله بن حاسوم الدرمكي، رئيس لجنة التحول الرقمي في البلدية، أن إلغاء الدوام المسائي في مركزي مزيد والمقام، يعتبر المرحلة النهائية لإيقاف العمل المسائي في مراكز خدمة المتعاملين، بالشكل الذي يتناسب مع مراحل تطبيق الخدمات الرقمية على جميع الخدمات والتي وصلت إلى 100%.

وأضاف أن الخدمات الرئيسية والأكثر طلباً أصبحت متوفرة حالياً في منصة الخدمات الرقمية «سمارت هب» مثل خدمات إدارة البيانات المكانية وخدمات الطرق الداخلية والبنية التحتية وخدمات الحدائق والمنتزهات الترفيهية، بالإضافة إدارة بيانات المالك وطلبات تداول الأراضي وطلبات العقود وإصدار رخص البناء وغيرها.

وأشار إلى أن جميع الخدمات تقدم بشكل استثنائي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وأصحاب الوكالات في مراكز الخدمة بجميع قطاعات بلدية مدينة العين الخمسة، حتى يتمكن الجميع من الحصول على الخدمة دون تأخير، بالإضافة لمراعاة جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجات العملاء، بما يسهل حصولهم على جميع الخدمات البلدية.