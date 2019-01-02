افتتاح توسعة مبنى شرطة أبوظبي بـ 8 طوابق ومهبط طائرات

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح اللواء محمد الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي مبنى التوسعة الجديد لمبناها على مساحة 15 ألفاً و695 متراً، ويتكون من 8 طوابق، وقبو أرضي وميزانين، ويضم مهبطاً للطائرات العمودية، ومبنى لمواقف السيارات، ومسجداً يتسع لـ 300 مصلٍّ.

ودشّن اللواء الرميثي مظلات لمواقف السيارات تعمل بخلايا الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بطاقة استيعابية تقدر بـ 417 كيلو واط، والشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية، وأول دورية خضراء بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

حضر الافتتاح اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديرو القطاعات.

وأفاد المقدم مهندس فيصل القحطاني نائب مدير إدارة المشاريع الهندسية، أنه تم الاستعانة في التصميم والإشراف على تنفيذ المشروع بكوادر وطنية.