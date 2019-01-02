النيابة العامة الاتحادية تصدر فيلماً توعوياً عن مخاطر حيازة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت النيابة العامة الاتحادية فيلماً توعوياً عن مخاطر مخالطة رفقاء السوء، والعواقب القانونية لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

والتي تتراوح وتختلف عقوباتها باختلاف القصد من حيازتها حسب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته.

ويشير الفيلم التوعوي إلى أن حيازة المواد المخدرة بغير قصد التعاطي حسب نص المادة 48 من ذات القانون تصل عقوبتها إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، وإذا ارتُكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج كانت العقوبة الإعدام.