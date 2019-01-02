«خيرية محمد بن راشد» تكرّم عبد الرزاق العبد الله

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عبد الرزاق العبد الله رئيس إدارة الخدمات المجتمعية في بنك دبي الإسلامي، بمقر المؤسسة عرفاناً بالجهود الكبيرة والنبيلة التي بذلها منذ توليه إدارة مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية ثم إدارة الخدمات المجتمعية بالبنك التي أرست للتعاون المثمر والبناء بين المؤسسة والبنك وتطويرها على الدوام والتي أسهمت بدورها في توسيع مظلة المساعدات المقدمة، وحضر التكريم صالح زاهر المزروعي مدير المؤسسة.

وأكد المستشار إبراهيم بوملحه مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، أن النجاحات التي حققتها المؤسسة على صعيد العمل الخيري والإنساني تأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية من راعي المؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تنير لنا الطريق لدعم المحتاجين وتقديم يد العون لهم.

وعبّر عبد الرزاق العبد الله عن سعادته بهذا التكريم وقدم شكره وتقديره العميقين للمستشار إبراهيم بوملحه وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة على هذه البادرة الطيبة منهم.