جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي: 50 عاماً من الصعود

■ دبي - البيان

أكد الدكتور محمد سبيل، مدير عام جمعية الإمارات للتخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، أن الخمسين عاماً التي قضاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في خدمة الوطن كانت كلها صعود لا ينقطع عن مراقي السؤدد والمجد المستحق، كان فيها نجاح تلو نجاح، حتى عاد التوفيق رفيقه وهاديه في شعاب العلا.

تجربة

وتابع: «إنها تجربة من ذهب خالص، بريق وأصالة وقيمة، الأمر الذي أذكى سُمعة وضاءة ترفع جبين كل مواطن من شعب دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً بين الأمم».

تميز

وأضاف سبيل: «ما يميز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه مُعلِّم لا يُجارى في تدريس شعبه وأمته مهارة صنع المستقبل باقتدار وجدارة، منذ أن اتقد عطاؤه الوطني وتولى مسؤولياته في عام 1969، وهو حتى اليوم بفضل الله عليه وعلينا لا يستقبل شمساً مشرقة إلا وأشرق معها بفكرة سرعان ما تتحول إلى مبادرة فمشروع كبير يجر وراءه صنوف الخير تلو الخير، فهنيئاً لنا بك سيدي قائداً تاريخياً ملهماً ومعلماً يُبهر تلاميذه وشعوب العالم أجمع بكل ما هو مدهش وحديث ومميز».