«نقل أبوظبي» تُطلق مبادرات جديدة لتطوير خدماتها

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي، عن إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تطوير وتحسين خدمات النقل العام، وتشمل إطلاق خدمة الحافلات السريعة في أربعة مسارات؛ بهدف تقديم خطوط انسيابية في المدينة وضواحيها.

كما تشمل المبادرات إطلاق أربعة مسارات أخرى لتحسين الربط بين مختلف مناطق مدينة أبوظبي، وجدولاً زمنياً يتضمن وقت تشغيل أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين في ضواحي أبوظبي، وتشغيل المرحلة الثانية من خدمة «تنقل بسهولة» في مدينة خليفة وهي خدمة مجانية للحافلات الصغيرة تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام في منطقة مصفح لنقل مستخدمي النقل العام من الأماكن المختلفة لتغذية وربط محطات انتظار الحافلات الرئيسة فيها ضمن مسارات محددة.