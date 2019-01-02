مقولة زايد عن التسامح على «بدالات» الاتصال في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ثبتت القيادة العامة لشرطة عجمان التسجيل الصوتي لمقولة المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عن التسامح على بدالة خدمة 901 الخاصة بالاستفسارات العامة بالجمهور، وبدالة الاتصال العام بشرطة عجمان.

ويأتي ذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2019 «عاماً للتسامح» وتعزيزاً لقيم التسامح في دولة الإمارات.

وقال المقدم هشام عبد الله بوشهاب مدير إدارة العمليات، إن القيادة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعميق قيم التسامح وتقبل الآخرين والانفتاح على الثقافات المختلفة، بما تنعكس آثاره الإيجابية على المجتمع بصورة عامة.

وأضاف، إن عام التسامح هو امتداد لـ«عام زايد» كونه يحمل أسمى القيم التي عمل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على ترسيخها لدى أبناء الإمارات، وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب.