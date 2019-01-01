توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداصحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام يصبح رطبا ليلاً على المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 30 كم/س.

وفي الخليج العربي خفيف إلى متوسط ..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:11، والمد الثاني عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 04:15 .

وفي بحر عمان الموج خفيف - متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:33 الثاني عند الساعة 07:15، والجزر الأول عند الساعة 13:31 الثاني عند 02:02 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 16 75 30

دبي 28 18 80 35

الشارقة 28 14 80 35

عجمان 28 15 80 35

أم القيوين 27 14 85 35

رأس الخيمة 27 14 80 30

الفجيرة 27 19 75 45

العين 28 16 65 25

ليوا 28 14 70 30

الرويس 27 15 80 35

السلع 28 15 85 45

دلما 26 20 85 60

طنب الكبرى 26 20 75 40

طنب الصغرى 25 20 75 40

أبو موسى 25 20 75 40