صلاه الجنازة على الشهيد صقر اليماحي بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي تصوير- زيشان احمد

أدت جموع غفيرة من المصلين بجامع الشهيد سعيد مطر الكعبي في منطقة القرية بالفجيرة ظهر اليوم، صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن صقر سعيد محمد عبدالله اليماحي، الذي انتقل إلى جوار ربه في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ على جبل جيس يوم السبت الماضي اثناء أدائه عملية إنقاذ.

وأدى الصلاة عدد من المسؤولين وكبار ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين، ودعا الجميع الله العلي القدير أن يتغمد شهيد الوطن بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.