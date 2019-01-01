شعار «عام زايد» يزين دوريات شرطة نيويورك

ازدانت دوريات شرطة نيويورك الأمنية والشرطية بشعار «عام زايد»، تقديراً لأعمال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الخيرية والإنسانية الجليلة التي أصبحت بصمة عالمية.

وكانت شرطة نيويورك لبت دعوة يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني 47 وتم خلاله توزيع الشعار تخليداً لذكرى القائد المؤسس زايد الخير والعطاء.

وأبدت شرطة نيويورك، إعجابها بشعار «عام زايد» ورغبتها في استخدامه على دورياتها تقديراً لمكانة وجهود الشيخ زايد في العمل الخيري والإنساني.

وقال توماس قالاتي، مدير إدارة الاستخبارات بشرطة نيويورك، إننا نزين دورياتنا بشعار «عام زايد» اعتزازاً بمآثره وتقديراً للماراثون الخيري السنوي لأبحاث الكلى في نيويورك، والذي يحمل اسمه، وهو واحدة من محطات العمل الخيري العالمية المضيئة، كما تم تزيين الدوريات بشعار شرطة أبوظبي.

وعبر الرائد عبدالعزيز الشريف، مساعد الملحق الشرطي لشؤون القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في سفارة الدولة بواشنطن، عن بالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة من شرطة نيويورك ومشاركتها شعب الإمارات في الاحتفاء بـ«عام زايد».

وأشار إلى أهمية نشر شعار «عام زايد» عالمياً والذي سيتم مشاهدته من قبل ملايين السياح في مدينة نيويورك تزامناً مع احتفالات رأس السنة الميلادية، ويشكل فرصة للترويج لدولة الإمارات.