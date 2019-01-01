محمد بن راشد ومحمد بن زايد: نعاهد شعبنا بأن القادم أفضل ومسيرة التفاني مستمرة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن مسيرة العمل والتفاني مستمرة لجعل هذا الوطن اﻷجمل واﻷكثر تقدماً ونعاهد شعبنا بأن القادم أفضل وأجمل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بمناسبة حلول العام الجديد، إن العام 2019 يحل علينا بطموحات جديدة وإيمان قديم بقدرتنا على تحقيق المستحيل، ووجه سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي والبشرية بمناسبة قدوم العام الجديد، وعاهد صاحب السمو نائب رئيس الدولة شعب الإمارات بأن يكون القادم أفضل وأجمل.

حيث دون سموه: «2019 عام جديد، طموحات جديدة، وإيمان قديم بقدرتنا على تحقيق المستحيل، كل عام والإمارات بألف خير وكل عام وعالمنا العربي بألف سلام، وكل عام والبشرية في تقدم ورخاء وأمان، ونعاهد شعبنا بأن القادم أفضل وأجمل». ومن جانبه قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة نشرها حساب تويتر الرسمي لأخبار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان:

«سعداء بما تحقق بجهود أبناء الوطن من منجزات وطنية نفتخر بها في عام 2018 وننظر بتفاؤل إلى عام 2019 «عام التسامح»، مسيرة العمل والتفاني مستمرة لجعل هذا الوطن اﻷجمل واﻷكثر تقدماً ونتطلع إلى أن يعم السلام والأمان ربوع العالم».