ربط مائي استراتيجي بين «كهرباء دبي» و«الاتحادية للكهرباء»

المصدر: دبي - البيان

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط المائي الإستراتيجي بين الطرفين، بما يتيح تبادل مياه الشرب في حالات الطوارئ ولأي أغراض أخرى.

وقع مذكرة التفاهم سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بحضور عدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين، وذلك في إطار جهود الهيئتين لتعزيز استدامة الأمن المائي والمخزون الاستراتيجي للموارد المائية في الدولة.

تطوير

تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع الإطار العملي لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين، وتضافر الجهود تحقيقاً للأهداف المشتركة، وتشمل مجالات التعاون تطوير وتشغيل وصيانة خطوط ربط المياه الاستراتيجية، على أن يتم الربط بشكل مباشر بين نظامي المياه في مواقع محددة بما يتيح نقل المياه في حالات الطوارئ.

وقال سعيد محمد الطاير: «نهدف من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الجهات المعنية من أجل تعزيز الأمن المائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والإسهام في تنفيذ أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من خلال إيجاد بيئة مستدامة والحفاظ على الموارد المائية في الدولة.

كما نهدف إلى تحقيق استراتيجيتنا الهادفة إلى تعزيز كفاءة شبكة المياه في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036 لدولة الإمارات، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مساعي الهيئة لمواصلة تنفيذ مشاريع الربط المائي مع مختلف الجهات المعنية.

حيث أبرمت الهيئة في أغسطس 2017 مذكرة تفاهم مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي لتنفيذ مشاريع الربط المائي الاستراتيجي بين إمارتي دبي وأبوظبي لتحسين اعتمادية شبكة المياه في الإمارتين».

جهود

ومن جهته قال محمد محمد صالح: «جاءت هذه المذكرة تتويجاً لجهود الهيئتين في مجال الربط المائي لشبكات المياه داخل الدولة، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق توصيات استراتيجية الأمن المائي، والاستجابة لحالات الطوارئ، وبذل كل الجهود للحرص على راحة وإسعاد المواطنين والمقيمين علي أرض الدولة، وتوفير خدمات متميزة ذات جودة عالية».

ونوه صالح أن الهيئة الاتحادية نفذت سابقاً عدداً من نقاط الربط مع الهيئات العاملة في الدولة، من خلال شبكات المياه التابعة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) منذ عام 2003، ويغطي هذا الربط جميع الإمارات التي تشرف الهيئة على تزويدها بالخدمات.

وقد أنجزت الهيئة سابقاً عدداً من مشاريع الربط الداخلي بين الإمارات التي تشرف عليها، وتخطط الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لتنفيذ مشاريع ضخمة من خلال خطوط نقل ذات قدرات عالية تؤمن الربط البيني بين الإمارات التي تشرف عليها لتفي بالاحتياجات المتنامية حتى عام 2036، تزامناً مع إنشاء محطات تحلية مياه البحر التي تخطط الهيئة لإنشائها خلال العامين القادمين.