الإمارات تـبهر العالم بعـروض استثنائية

المصدر: متابعة - غسان خروب، جميلة إسماعيل، أحمد أبوالفتوح، عصام الدين عوض

استقبلت دولة الإمارات العام الجديد 2019 «عام التسامح» بعروض استثنائية.

وكعادتها تمكنت دبي من إبهار العالم، بما قدمته من عروض نارية وتشكيلات بمناسبة رأس السنة الميلادية والتي أنارت سماء الإمارة من مختلف المواقع وعلى رأسها برج خليفة، وبرج العرب.

كما تم إطلاق الألعاب النارية في القرية العالمية 7 مرات على الأقل، تزامناً مع دخول السنة الميلادية في عدد من دول العالم، وعلى ذات النسق سارت «دبي فستيفال سيتي» ومكتبة محمد بن راشد اللتان شهدتا جملة من أروع عروض الألعاب النارية، لتأتي تلك العروض متزامنة مع انطلاق عام التسامح في الإمارات.

وفي السياق ذاته، شهدت القرية العالمية تقديم مجموعة من الاستعراضات الموسيقية التي قدمتها فرق من تايلاند والأرجنتين والصين وغيرها.

كما شهدت دبي أيضاً انطلاق عروض «انعكاسات دبي» في منطقة سيتي ووك 2، لتثبت الإمارة من خلال ذلك أنها واحة السعادة والفرح.

وإلى جانب الألعاب النارية، استضافت دبي مجموعة من الحفلات الغنائية التي أقيمت في عدد من فنادقها احتفالاً بالعام الجديد.

ونجحت «إعمار» مجدداً في جذب أنظار العالم بأسره خلال احتفالات العام الجديد 2019 في «وسط مدينة دبي».

واستقطب الحدث أكثر من مليون زائر إلى «وسط مدينة دبي»، وكانت التحية الموجهة إلى ذكرى الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، من أبرز ملامح الحفل، اختتاماً لعام زايد الذي احتفلت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى المئوية لمولد مؤسس الدولة.

ووصلت احتفالات «إعمار» بالعام الجديد إلى ذروتها مع بدء العد التنازلي وصولاً إلى أولى لحظات 2019، مع انطلاق أكثر من 9400 من الألعاب النارية التي بلغ وزنها 1371 كيلوغراماً، وتم إطلاقها من 2017 موقعاً، لتكون تحية من دولة الإمارات ودبي و«إعمار» بمناسبة العام الجديد باللغات العربية والإنجليزية والصينية.

أما أبوظبي فقد توافد الآلاف من المواطنين والمقيمين على امتداد شاطئ أبوظبي وجزيرة المارية لمتابعة مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية.

وفي العين، اتجهت أنظار السُكان نحو استاد هزاع بن زايد لمشاهدة عروض الألعاب النارية التي أضاءت سماء المنطقة الخضراء.

وفي الشارقة، أطلقت واجهة المجاز المائية وعلى مدى 10 دقائق متواصلة استعراضاً باهراً من الألعاب النارية، زيّنت به سماء الإمارة بعد منتصف الليل احتفالاً بعام 2019.

وشكّلت الواجهة ليلة رأس السنة لوحة باهرة من الألوان النارية التي انطلقت من 16 منصة.

كما خطفت إمارة رأس الخيمة أنظار آلاف الزوار لأكثر من 12 دقيقة من عروض الألعاب النارية، التي أشعلت حماس المشاهدين على امتداد الوجهة البحرية للإمارة، لتسجل رأس الخيمة اسمها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للعام الثاني على التوالي لأطول خط مستقيم للألعاب النارية، وكسر الرقم الحالي 11.83 كيلومتراً.

وفي عجمان شهد زوار الكورنيش عروض ألعاب نارية انطلقت من منصتين على الكورنيش، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة والعالم بالعام الجديد.