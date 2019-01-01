محمد بن راشد في رائعة شعرية

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصيدة رائقة المعاني، جزلة المباني، شفيفة المشاعر، نشرها سموه عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أصدق أمنياته بدوام الخير والبهجة والسرور وأخلص تهانيه لشعب الإمارات الوفي وقيادته الحكيمة، بمناسبة العام الجديد 2019 «عام التسامح».

كما ضمّنها سموه تأكيداً على السير في طريق البناء والتجديد بسواعد أبناء زايد الذين لا يعرفون الانهزام، بل أنظارهم ممتدة إلى مستقبل زاهر بتحقق الطموحات وبلوغ مكانة تليق بوطن اسمه الإمارات.