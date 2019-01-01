1500 متطوع يشاركون في «تنظيف البر» بالعين

المصدر: العين - البيان

نظمت جمعية أصدقاء البيئة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة حملة لتنظيف البر في مدينة العين، تحت رعاية وحضور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتهدف الحملة لرفع الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ على تنوعها البيولوجي وضمان استدامته.

وشارك فيها 1500 متطوع، إضافة إلى عدد من الجهات مثل الهلال الأحمر، فريق بصمة سعادة، الشرطة المجتمعية، فريق عونك، مركز العين لرعاية الموهبة والتميز، كلنا شرطة، الكنيسة المصرية في العين، جمعية المهندسين البتروليين، والعديد من الفرق التطوعية بالدولة.

من جهته أثنى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي على الجهود التي تبذلها الجمعية وتعاونها الدائم مع الوزارة في سبيل حماية البيئة.