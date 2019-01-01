عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير خارجية موزمبيق

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، جوزي كاندوكووا باشيكو وزير الخارجية والتعاون في جمهورية موزمبيق.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطاقة المتجددة إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة وزير الخارجية والتعاون في جمهورية موزمبيق، مؤكداً الحرص على تنمية وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك وفتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات.

ومن جانبه أشاد جوزي كاندوكووا باشيكو بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين. كما أشاد بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.