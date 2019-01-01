ناصر بن حمد: محمد بن راشد وصل بالإمارات إلى أعلى المستويات

المصدر: دبي - البيان

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في برقيته: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمكن بفكره الخلاق والمستنير من الارتقاء بمسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول بها إلى أعلى المستويات».

وقال في برقيته: «لقد تمكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من تقديم دور مهم وفعال منذ توليه مسؤولياته قبل نحو 50 عاماً وحقق سموه بفضل فكره البارع والمستنير إنجازات باهرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى باتت الدولة الشقيقة من بين أفضل الدول العالمية تقدماً وتطوراً في مختلف المجالات، وأضحت تتبوأ مكانة عالمية مرموقة».

وتابع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «يعتبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من الشخصيات العالمية البارزة والنادرة؛ نظراً لفكره المتقدم ومبادراته التي تستشرف المستقبل حتى تمكن من تقديم نموذج فريد من نوعه، وقدم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم بطريقة عصرية متميزة».