عبدالله القاسمي: محمد بن راشد مثال حقيقي لجيل الشباب الواعد

المصدر: الشارقة - البيان

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى مهام في خدمة الوطن:

«إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقدم القدوة والمثال الحقيقي لجيل الشباب الواعد في الرؤية الطموحة والمثابرة على العمل، والسعي الحثيث لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة مبني على العلم والمعرفة والابتكار والإبداع».

وأضاف سموه: «إن ما عمل عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال نصف قرن من الزمان، يعد تجربة كبيرة وصلت بمجتمعنا إلى مصاف المجتمعات العالمية المتقدمة والمتطورة، التي تطمح العديد من المجتمعات إلى الاقتداء بها، وكانت ولا تزال مساهماته حاضرة في الإدارة والقيادة والعلم والتعليم والرياضة والإعلام، ومبادراته الإنسانية ومد يد العون للمحتاجين في مختلف دول العالم».

وتابع سموه: «إن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مهامه الرسمية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة هو احتفاء بالعمل والإنجاز، وفرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا لما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مسيرة العطاء والبذل على مدار 50 عاماً، فهنيئاً لدولة الإمارات بقادتها العظام، والنماذج العالمية المشرفة، لمجتمع يعمل وفق رؤاهم الثاقبة، ويقتفي خطواتهم في ميادين البذل والعطاء والتقدير والوفاء».