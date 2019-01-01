أحمد النعيمي: محمد بن راشد قدوة لنا في العمل الوطني

المصدر: عجمان - وام

أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية في عجمان:

«أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يمثل قدوة لنا في العمل الوطني لبناء مستقبل مزدهر ومتطور من خلال نظرة سموه للقيادة الإيجابية على أنها الطريق الأمثل لتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض زايد الخير».

كفاءة

وأضاف بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول مسؤولية في خدمة الوطن: «أن جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أثمرت عن رؤية استراتيجية مبدعة وثاقبة فانعكست إيجاباً في رفع كفاءة الأداء في مختلف ميادين العمل».