الشعراء يتباهون بإنجازات محمد بن راشد

المصدر: دبي - خلود حوكل

سطر الشعراء أجمل أبيات الفخر والشكر والعرفان، تفاعلاً مع رسالة الشكر التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لجهوده التي بذلها من أجل الوطن والمواطن، ليكمل مع نهاية عام زايد 50 عاماً من الإنجازات التي شهدتها إمارة دبي في كل الأصعدة والمجالات.

ولأنه القائد الشاعر كان من الضرورة أن يشارك الشعراء ويتوجهوا لسموه بالشكر وهو الداعم الأول للشعر الشعبي في الإمارات، كرّم الشعر والشعراء، وساهمت قصائد اللغز في الحراك الشعري في المنطقة وتفاعل معها شعراء الوطن العربي، والتي رصد لها جوائز قيمة، إضافة إلى المساجلات الشعرية التي كان يكتبها ويجاري بها كبار شعراء المنطقة، ما كان له أعمق الأثر لدى الشعراء.

حيث أوجد سموه للشعر النبطي مكانة خاصة بين مختلف الفنون الأدبية الأخرى، وهو المدرسة التي تأثر بها العديد منهم. وفي هذه الأبيات يلخص الشعراء مشاعر الشكر والحب والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ما طرّز المجد ثوبٍ إلا وجا قدّه

ولا قيل ذا الدرب صعب إلا و يرتاده

الله عقد راية العزة على بنده

والله يميز بعض خلقه عن عباده

محمد المر

خمسين عام والوطن يزهيبك

يا فخر هالدولة ونور ضياها

عسى سنينك بالعمر تبطي بك

ياللي بك أمجاد الوطن تتباها

مريم النقبي

رجل من خلقه الله ولا يعرف التأخير

يصحي الفجر والصبح يأتي على ظنه

ولا يقول وين البشت ولا متى بنسير

يقدم خطاويه وعزومه يقودنه

سالم محمد الكعبي

شكراً يا بوراشد وطابت لياليك

(خمسون عام) وهالوطن يفتخربك

نحنا على نهجك ونتبع مباديك

والمجد لك دستور والعز دربك

عتيق خلفان الكعبي

حي شيخٍ للفخر قاصد وناشد

ما تردد بين كيف وربما

وين تبغي دبي توصل يـ بوراشد

ما بقت فوق السحاب إلا السما

خليفة بن مصبح الكعبي

ما بين قرن وقرن تبنى حضارة

إلا في وقته تنبني به حضارات

ما بين عام وعام فوز وخسارة

إلا في وقته حاز كل الصدارات

علي المهيري

وريث زايد حقنا نباهي بك

وننثر حروف من زهر تاطاها

قسم الفخر بالمملكة يوصي بك

وقسم الغلا بالروح انت رضاها

أنفاس الفجر- السعودية

يا محمد يابن راشد وكلٍ يعترف

بأنك أول من يخط الفخر في دفتره

أنت هامة عز وإصرار جهد ينصرف

في سجلات البطولات مثل المبخرة

ما تفوح إلا بطيب لشعبك ينكشف

ريحته مجد تعبنا وحنا نحصره

فتاة تهامة

أسطورة الفكر والتطوير والمعنى

في كف بوراشد محمد مباديها

دانت لـ شيخٍ عريب الساس والمجنى

عز الإمارات وسقم اللي يعاديها

نايلة الأحبابي

عنان المجد والتخطيط والإعمار والتثقيف

بـ كف (محمد المكتوم) يا ناشد عن أخباره

قدر يجعل دبي أعلى من أعلى عاليات النيف

يصافحها السحاب وخيرها في الأرض مدراره

سعيد بن طميشان الكعبي

انت السعادة في ذراك بـ سعادة

والهم بين ايدك راضخ ومهزوم

جعلك ربي أكبر من الإشادة

لو إن تشهد لك محبين وخصوم

أحمد الزرعوني