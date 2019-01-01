شيوخ أم القيوين: محمد بن راشد حقق لدولتنا المستحيل

المصدر: أم القيوين - وام

أكد شيوخ أم القيوين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حقق لدولة الإمارات المستحيل.

وقال الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أب ملهم لجميع أبناء الإمارات، حيث تعلمنا منه حب الوطن والقيادة والتفاني في العمل والإخلاص».

وأضاف: «إن سموه صانع المعجزات حيث حقق لدولتنا الحبيبة المستحيل ببرامج وخطط عمل للحكومة وقدم نموذجاً للقائد الملهم وجعل الإبداع والابتكار سمة العمل والنجاح الحكومي».

من جانبه أكد الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يملك أفكاراً ورؤى مبدعة في منهج القادة الذين حققوا لشعبهم ووطنهم إنجازات كبيرة في المجالات كافة.

وأضاف: «50 عاماً للوطن تحققت فيها إنجازات عديدة بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمفاهيم النوعية في الإدارة والأداء المؤسسي المتميز، وهو الأمر الذي أسهم في تحفيز الطاقة الإيجابية لرفع كفاءة الأداء في شتى مجالات العمل».

إلى ذلك أكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد استثنائي يصعب تعداد صفاته بوصفه قائداً ملهماً وأن عطاءات ومبادرات سموه يصعب حصرها، حيث يعد مثالاً للقيادي الناجح والمبتكر والمبدع».

استراتيجية

من جهته أكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يعد مؤسس التخطيط الاستراتيجي المنهجي في حكومة الإمارات، ورائد فكر التميز في الخدمات والأعمال الحكومية على المستوى المحلي والاتحادي».

وأضاف: «عمل سموه على تحقيق النهضة العمرانية والاقتصادية في مختلف ميادين التنمية، وحرص على توفير الحياة الكريمة للإنسان الإماراتي كونه صانع التنمية ومحركها في مختلف مراحل التطور والتقدم».

وبدوره أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين: «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عمل على مدار 50 عاماً من أجل نهضة الإمارات وتقدمها وجعلها من أفضل دول العالم»، وبين أن سموه أسهم بحنكته وقيادته الرشيدة في وضع دولة الإمارات على خريطة التنافسية الدولية، وجعلها واجهة عالمية للاقتصاد، ومركزاً مالياً مرموقاً، ومحطاً للأعمال والسياحة والعيش الكريم.

مجالات

إلى ذلك أكد الشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين: «أن بصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم واضحة في جميع مجالات الحياة، وانعكست إيجاباً في التطور والازدهار، الذي سارت فيه الدولة منذ التأسيس».

تابع: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب مدرسة متفردة وخاصة في التطوير والتقدم، وأبلغ دليل على ذلك ما وصلت إليه دولتنا الحبيبة من رفعة وأصبحت في مصاف أفضل الدول عالمياً».

إبداع

من جانبه أكد المهندس الشيـــــخ أحمد بــن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين:

«أن العقود الـ 5 التي مرت من مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نجح خلالها في أن يقدم نموذجاً فريداً للقائد المبدع الملهم، وبات يشار إليه بوصفه نموذجاً للقائد العربي الذي يستشرف آفاق المستقبل».

وأضاف: «إن سموه يسعى دائماً إلى تحقيق الرفاهية لكل أبناء الإمارات من خلال إطلاق المبادرات التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد».