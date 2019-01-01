حمدان بن راشد : مسيرة محمد بن راشد زخرت بالعطاء اللا متناهي

المصدر: دبي - البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية: «اليوم، ومع «عام زايد»، أتم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مسيرة 50 عاماً قضاها في خدمة الوطن.

وزخرت بالعطاء اللا متناهي، والإنجازات الحضارية والإنسانية الرائدة، متأصلاً بالقيم التي غرسها الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، والمغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه».

أولوية

وأضاف سموه: «لقد شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، مثالاً استثنائياً للعمل الجاد، وتحويل الحلم إلى حقيقة، وكان قائداً ورفيقاً وأخاً ومعلماً، وضع رفاه شعبه وازدهاره أولوية، ودأب على تحقيق الأمن والأمان، وبناء المستقبل، لتشكل مسيرته الحافلة بالعطاء والإنجازات، علامة فارقة في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمة العربية أجمع».

وتابع سموه: «لقد رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سقف التوقعات والطموحات عالياً، ليعمل على بناء الإنسان، ورفع بنيان الوطن، ونهنئ أنفسنا بهذا القائد الاستثنائي، الذي نذر نفسه وحياته لإعلاء مكانة إماراتنا الحبيبة، وتحقيق التنمية المستدامة لها».

واختتم سموه قائلاً: «واليوم، ونحن على أبواب عام التسامح، نتوجه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي شكّل رمزاً عالمياً للتسامح، بالشكر والتقدير على جهوده وعطائه، الذي لم يعرف حدوداً، ورؤيته التي ساهمت ببناء مجد الوطن وإعلاء شأنه، وأَثرت تاريخ الإمارات والأمة العربية بفكره ورؤاه وإبداعاته».