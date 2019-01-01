أحمد بن سلطان القاسمي : محمد بن راشد نموذج للعمل الوطني الصادق

المصدر: الشارقة - البيان

قال سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أولى مهامه في خدمة الوطن: «نعرب عن فخرنا واعتزازنا، بالعطاء اللامحدود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر مسيرة طويلة في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى أصبح نموذجاً للعمل الوطني المخلص والصادق».

وأضاف سموه: «إن دولة الإمارات ألهمت العالم في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته في بناء دولة حديثة ومتطورة، متسلحة بالإرادة والعلم وكان ركيزتها الرجال المخلصون الذين وضعوا الوطن وتقدمه نصب أعينهم».

وتابع: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل رمزاً قيادياً مخلصاً لدولته ولشعبها، ظل طوال 5 عقود يقود ويعمل ويحث الشباب على التميز والابتكار والتفوق في ميادين متنوعة من حقول العمل، فهو الإداري الناجح والقائد والفارس والرياضي والمبتكر والرائد، حتى تبوأت إمارة دبي ودولة الإمارات هذه المكانة المتميزة والرائدة بين دول العالم. فشكراً يا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ما تقوم به من جهود في خدمة الوطن والمواطن».