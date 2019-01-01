السفير البريطاني لـ« البيان »: محمد بن راشد رمز لالتزام بلا حدود

المصدر: دبي - أكرم أبو الهنود

أشاد سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، باتريك مودي، بالعطاء الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة مرور 50 عاماً على خدمته للوطن. وقال مودي في تصريح لـ«البيان» بهذه المناسبة: إننا نشارك في تهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بمرور خمسين عاماً من القيادة والعطاء الذي يقتدى به في خدمة الوطن.

وأضاف سفير المملكة المتحدة إن صاحب السمو رمز لرؤية طموحة والتزام شخصي بلا حدود نحو وطنه وأبناء وطنه. إن دولة الإمارات العربية المتحدة منارة ملهمة للتسامح والانفتاح على الآخرين، إنه إرث جدير بالقيم التي خلفها كل من المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما.