شرطة دبي تكرّم عدداً من المتعاونين

المصدر: دبي - البيان

كرّم اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بدر حسين إقبال، وسعيد عباس جهانبور، وكراميلا الكانتارا بونغالنغ، لجهودهم المخلصة وتعاونهم البناء مع القيادة العامة لشرطة دبي.

وأشاد اللواء المري خلال الحفل بالمتعاونين، الذين كان لهم دور في مساعدة شرطة دبي بأداء دورها الميداني بشقيه (المروري والجنائي)، وذلك لحرصها على توطيد علاقتها مع شركائها في المجتمع، مؤكداً أن هذا التكريم سيكون حافزاً للآخرين للمضي قدماً نحو هذه الخصال الحميدة، ويعد شيئاً بسيطاً مقابل الأمانة والإخلاص التي تحلوا بها، داعياً أفراد المجتمع أن يحذو حذوهم، كونهم يعتبرون مثالاً للصدق والأمانة.