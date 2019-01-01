خصم 180 ألف درهم على اللوحات ثلاثية الأرقام في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن طرح خصومات على أسعار كمية محدودة من لوحات المركبات ثلاثية الأرقام، تصل إلى 179 ألفاً و999 درهماً للرقم الواحد، مشمولة بضريبة القيمة المضافة.

وقال جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص بالهيئة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على رفع معدلات رضا المتعاملين، وتحقيق غاية الهيئة في إسعاد الناس.

وأضاف: إن من ضمن الأرقام الثلاثية التي سوف يتم عرضها للبيع، رقم 738 T 945 ،J، و682 P، إلى جانب العديد من الأرقام المميزة، حيث يمكن للمتعامل شراء أكثر من رقم، عقب الاطلاع على الأرقام المعروضة خلال موقع الهيئة www.rta.ae، أو مراكز إسعاد المتعاملين، أو مزودي الخدمة.