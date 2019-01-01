محمد الرميثي يتسلّم جائزة الأفلام التوعوية

المصدر: أبوظبي - البيان

تسلّم اللواء محمد خلفان الرميثي قائد عام شرطة أبوظبي جائزة حصلت عليها إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في مسابقة الأفلام التوعوية لعام 2018 بالسلامة المرورية، التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

حضر تسليم الجائزة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي. وكان قائد عام شرطة أبوظبي التقى اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع شؤون القيادة، وبحضور العقيد محمد علي المهيري، مدير إدارة الإعلام الأمني، وفريق العمل بالإدارة.



وتستخدم شرطة أبوظبي أساليب مبتكرة في مجال التوعية بمختلف اللغات، على نحو يضمن وصولها إلى مختلف شرائح المجتمع.



ويشار إلى أن الجائزة منحت لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أجندة المؤتمر الـ 42 لقادة الشرطة والأمن العرب في الثاني عشر من ديسمبر 2018 التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس.