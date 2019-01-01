آدم أول مولود في عام 2019 بالشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

وسط الألعاب النارية التي طال انتظارها والدخول في العام الجديد ، رحبت مستشفى الزهراء الشارقة بأول مولود لها في عام 2019 بعد منتصف الليل بقليل.

ورزق الزوجان المصريان وائل علي محمد محمد مهداوي والشيماء محمد بمولود صغير (آدم) في تمام الساعة 12:03.

وقالت الدكتورة رحاب مهدي حلمي ، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الزهراء بالشارقة إن الأم والطفل بصحة جيدة .

وأعرب الأب عن فرحته باستقبال مولوده الجديد ،و قال مبتهجاً : "هذه هدية استثنائية في بداية العام. نحن نشكر الدكتور رحاب والفريق الطبي في مستشفى الزهراء بالشارقة على جميع الرعاية والخبرة في ضمان سلامة الأم والطفل ".