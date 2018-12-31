محمد بن زايد يستقبل وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم في مجلس قصر البحر، وفد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بوفد الهيئة مشيدا بجهودها في وضع البرامج والخطط والضمانات المتعلقة بالاستخدامات السلمية لمؤسسات الطاقة النووية في الدولة والالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة فيها.

من جانبه، أعرب وفد الهيئة عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنا الاهتمام والرعاية اللذين توليهما قيادة الدولة الحكيمة لأبناء الوطن وتعزيز دورهم في خدمته متسلحين بالعزيمة والمعرفة والكفاءة العلمية العالية في شتى المجالات.