 تشييع جثمان جاسم الطنيجي فى رأس الخيمة - البيان

تشييع جثمان جاسم الطنيجي فى رأس الخيمة

المصدر:
  • رأس الخيمة ــ أحمد أبو الفتوح
التاريخ:

شيعت إمارة رأس الخيمة عصر اليوم شهيد الوطن الملاح جاسم عبدالله علي الطنيجي إلى مثواه في مقبرة الرمس والذي انتقل إلى جوار ربه إثر سقوط طائرته خلال أدائه واجبه الوطني في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس في إمارة رأس الخيمة.

وكانت جموع غفيرة من المصلين في مسجد الشيخ راشد بن سعيد بمنطقة الرمس قد أدت صلاة الجنازة على جثمان شهيد الوطن بعد صلاة العصر يتقدمهم عدد من المسؤولين وضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة وجموع من المواطنين والمقيمين الذين توافدوا من مختلف إمارات الدولة لأداء صلاة الجنازة وتقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد.

وتقدم الجميع بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الشهيد .. داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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