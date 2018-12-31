محمد بن راشد.. قيادة ملهمة وعطاء عالمي

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تتميز مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بأنها عطاء لا ينضب طالت جميع الجوانب على الصعيد المحلي والعربي والعالمي، وبصمات راسخة في القيادة والإنسانية عنوانها الأبرز خدمة الإنسانية واستشراف المستقبل والارتقاء بالخدمات والأداء الحكومي، من خلال جعل التميز قوة محركة لتطوير القطاع الحكومي وتمكينه من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين، وشكلت رؤية سموه نقلة نوعية حقيقية في الأداء ةوالمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي.