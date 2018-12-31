أحمد بن شعفار: يملك عظمة الفكرة

قال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، إن إنجازات وعطاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صارت مضرب الأمثال بين شعوب الأرض اقتصاداً وعلماً وتقنية، إنه القائد والفارس الذي يمتلك ناصية الكلمة وعظمة الفكرة، وبفضل حكمته استطاع أن يقود الحكومة لتعتلي الإمارات مؤشرات التنافسية العالمية، ويشهد له القاصي والداني أنه استطاع بحنكته وحكمته أن يعبر بنا إلى آفاق عالمية رحبة. وأضاف بن شعفار، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هي رسالة الحب والتقدير، لأنه لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، ومنهم نتعلم ونقتدي في حب الوطن الذي يستحق منا الغالي والنفيس.

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