سيف الفلاسي: رؤى سبّاقة

قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والولاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقديراً لخمسين عاماً قضاها في خدمة الوطن وشعبه. وفي هذه المناسبة، نبقى على عهدنا مقتدين بالرؤى السبّاقة لسموّه، وطموحه نحو كل ما فيه خير وسعادة للناس وتطور وازدهار دولة الإمارات العربية في شتى المجالات، ورفعة سمعتها ومكانتها على الساحة الدولية. وبالنسبة لنا في «إينوك»، فإننا دائماً شاكرون لتوجيهات ودعم سموّه التي أتاحت لنا أن نكون شريكاً فعالاً يقدم مساهمات حقيقية وبنّاءة في قطاع الطاقة.

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