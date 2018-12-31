سلطان بن مجرن: أعدّ أجيالاً من القادة في جميع القطاعات

قال سلطان بطي بن مجرن المدير العام – دائرة الأراضي والأملاك في دبي: خمسون عاماً من الإنجازات المبدعة التي سطرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله»، كانت ركيزة مهمة من الركائز التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: إنها مسيرة تنوعت أبعادها وتعددت مجالاتها، كان خلالها صاحب السمو متابعاً حثيثاً لكل ما يهمّ الوطن ويتصل بالمواطن، ليضمن بقاءه قريباً من أبناء شعبه، حرصاً منه على راحتهم وتطورهم وانخراطهم في تقدم موطنهم، فتمكن من إعداد أجيال من القادة في جميع القطاعات، برعوا في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ووصلوا بدولة الإمارات إلى المرتبة الأولى في جميع المؤشرات العالمية.

وتابع: نقف اليوم جميعاً إجلالاً وعرفاناً بهذه القامة الشامخة التي تمكن صاحبها من الانضمام إلى سجلات القادة العالميين الذين نذروا أنفسهم من أجل خدمة أوطانهم وسعادة البشرية، ولا سيما أن حكمة سموه تجاوزت حدود الإمارات، واستفاد منهم الكثيرون في أصقاع الأرض قاطبة.

وأردف: هنيئاً لنا يا صاحب السمو على قيادتك الحكيمة، وحمداً لله جلت قدرته أن وهبنا قيادة حكيمة تحفزنا وتلهم أجيالنا المستقبلية، لتبقى دولتنا في الطليعة دائماً وإلى الأبد.