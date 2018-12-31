روضة السعدي: قصة عطاء

قالت الدكتورة روضة السعدي، مدير عام هيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إن صياغة كلمات الشكر لقائد استثنائي، تعد أمراً في غاية الصعوبة. فعلى مدار خمسة عقود شهدت دولتنا قصة عطاء لقائد ملهم قدم تعريفاً جديداً للقيادة ومفهوماً مبتكراً للعمل الحكومي جعل من الإمارات نموذجاً ريادياً للدولة العصرية، وساهم في تبوئها المركز الأول في المحافل كافة، وليس ذلك بغريب على قائد نذر نفسه لإسعاد شعبه.

وتابعت: شكراً محمد بن راشد الذي حمل مع إخوانه آمال الوطن لينطلقوا به إلى العالمية، مجتمعين على المحبة والأخوة والاتحاد الذي زرعه الآباء المؤسسون. وسنكون لقادتنا دعماً وسنداً دائماً وأبداً، لنبني وطناً تتسامى راياته نحو الأعالي.