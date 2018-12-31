محمد بن راشد.. 50 عاماً في خدمة وطنه مقدماً عطاءً لا ينضب وتنميةً بلا حدود

المصدر: متابعة - مشرق علي حيدر وعبدالحي محمد ووائل اللبابيدي وبشار باغ ولؤي عبدالله ورامي سميح وعمرو عادل

عبر مسؤولون ورؤساء دوائر ومؤسسات حكومية وخاصة عن تقديرهم الكبير لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، بتقديم الشكر والتقدير إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة إكماله خمسين عاماً في خدمة الوطن.

وأكد المسؤولون أن الرسالة تعبر عن الحب الصادق والوفاء ونبعت من قلب كبير ولامست قلوب الملايين، تقديراً لما أنجزه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد طوال 50 عاماً في خدمة وطنه مقدماً عطاء لا ينضب وتنمية بلا حدود وجعل الإمارات في الصدارة العالمية ضمن مؤشرات التنافسية الاقتصادية. وأن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد قائد ملهم عزز مكانة الإمارات عالمياً، مشيرين إلى أن رؤية سموه خارطة طريق للوصول بالوطن إلى الرقم واحد.

وقال المسؤولون: لقد تعلمنا منه أن لا شيء مستحيلاً أمام الإرادة القوية والعمل بكل تفانٍ وإخلاص، وأن المركز الأول لا بد من أن يكون هدفنا دائماً في وطن لا نعرف فيه إلا العز والفخر، نرسم فيه لأبناء الوطن مسيرة التقدم والازدهار.