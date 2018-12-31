أحمد بن سعيد: شكراً بو راشد .. نقلت الإمارات إلى مكانة متقدمة تليق بها كدولة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاع بفضل رؤيته وعزيمته وحبه لوطنه وشعبه، تحويل الإمارات إلى دولة نموذج على كافة المستويات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: لقد انتقلت الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية من دولة تتلمس دورها في مطلع السبعينات، إلى دولة تساهم في رسم توجهات العالم الحديث في وقتنا الراهن، مراهنة على حزمة كبيرة من الإنجازات التي حققتها في مجالات التجارة والسياحة والطيران والبنى التحتية والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم والبيئة والثقافة والرياضة والعمل الإنساني وغيرها من المجالات.

وأضاف سموه: لقد احتل قطاع الطيران اهتماماً خاصاً، حيث قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لهذا القطاع ما لم يقدمه أحد، وما يقطفه قطاع الطيران من ثمار طيبة على مستوى الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، يعد استثنائياً بكل المقاييس حيث أقدم سموه - في حين أخفق الآخرون في أحلك الأوقات التي شهدتها صناعة الطيران الدولية - على استثمار عشرات المليارات من الدولارات في بناء أفضل المطارات والأساطيل في العالم، وكان من نتائج هذه الرؤية الحكيمة أن قطاع الطيران يشكل في الوقت الراهن نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات ونحو 30% من الناتج المحلي لدبي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: إن العمل ضمن فريق الشيخ محمد بن راشد، ليس بالمهمة السهلة وهذا ما خبرته طوال مسيرتي الطويلة مع سموه، فالرجل لا يعرف إلا المركز الأول، وبالتالي استطاع خلال هذه السنوات، إطلاق مدرسة نموذجية في فن القيادة واتخاذ القرارات الحكيمة والجريئة في الأوقات الصعبة، وقد خرّجت هذه المدرسة أجيالاً من خيرة أبناء الإمارات، الذين يساهمون كل في مجال اختصاصه في رسم مستقبل الإمارات المشرق بإذن الله. وفي الحقيقة تعجز الكلمات عن البوح بكل ما في مكنون صدورنا تجاه هذا القائد العظيم، الذي طلب العلا والمجد لوطنه وشعبه، فلبى شعبه مطلبه فقطفت الإمارات ثمار هذا التفاعل الاستثنائي بين القائد وشعبه، إنجازات سوف يخلدها تاريخ الشعوب وحضاراته.

وقال سموه: لطالما عبّر معلمي وملهمي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، عن استعداد الإمارات لنقل معارفها وإنجازاتها إلى جميع دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كافة المجالات شاهدة على عظمة هذا القائد العظيم وحبه الخير لكافة شعوب الأرض.

وبهذه المناسبة العزيزة أود الترديد مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة (شكراً يا بو راشد، شكراً على خمسين عاماً للوطن) على ما قدمته للإمارات وشعبها العزيز، خلال هذه المدة الصغيرة من عمر الشعوب التي استطعت خلالها أن تنقل الإمارات إلى هذه المكانة المتقدمة والرفيعة التي تليق بها كدولة وبك كقائد عظيم قلما تنجبه الأمم.