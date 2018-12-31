فهد القرقاوي: إنجازات يسطرها التاريخ

قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «نتوجه إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشكر الجزيل على ما بذله ويبذله من جهود وعطاء للوطن وأبنائه، مثمنين دوره الكبير في مسيرة الدولة نحو التقدم والازدهار، مجددين همتنا وعزيمتنا على المضي في مسيرتنا التنموية والحضارية، لتكون مسيرة تفوق وتميز وحضارة.

يكمل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في عام زايد، خمسين عاماً في موقع المسؤولية، أسهم خلالها في بناء صرح الوطن بعطائه وفكره ورؤيته ومبادراته الطموحة وقيمه الرفيعة التي غرسها في نفوس الأجيال المتعاقبة على مدى هذه السنين، ليكون الملهم والمرشد في القيادة والإدارة والريادة، لتنهض دبي على يديه كي تصبح محط أنظار العالم اليوم بما حققته من إنجازات يسطرها التاريخ بأحرف من نور.

لقد كان سموه طوال هذه السنين في سباق مع الزمن محققاً الإنجاز تلو الآخر ومتطلعاً إلى المزيد، رافعاً على الدوام سقف الطموحات في سبيل أن تحقق دولة الإمارات هدفها في أن تكون الرقم واحد في المجالات كافة، وأن يعتلي أبناؤها مركز الصدارة، وأن تتواصل الإنجازات في ظل رؤية طموحة وتحت قيادة لا تعترف بالمستحيل».