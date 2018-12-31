مليون درهم من مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر لـ«دار البر»

المصدر: دبي - البيان

قدّمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي مساهمة مالية بمبلغ مليون درهم لجمعية دار البر، تعزيزاً للتعاون المشترك وتضافر الجهود بين مؤسسات العمل الخيري والمجتمعي، وتتويجاً لسلسلة المبادرات التي خصصتها المؤسسة لعام زايد الذي أبرز قيم العطاء والبذل الراسخة عميقاً في نسيج مجتمع الإمارات.

وسلّم عيسى عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، شيك مساهمة المؤسسة لعبد الله بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، في مقر المؤسسة لدعم مشروعي نبض الخير ومساكن المواطنين اللذين تعمل دار البر على تنفيذهما، استكمالاً لسعي المؤسسة للتعاون مع مختلف الجهات الفاعلة في العمل الخيري والإنساني، لتوفير شبكة أمان مجتمعي شاملة تدعم مختلف فئاته، وتمكّنها من تحقيق الاندماج الكامل.