خمسين عامْ فيض المحبة في قلوب صُناع المجد

أهدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قصيدة عذبة المبنى جليلة المعنى زاخرة بالمشاعر الصادقة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذلك الطود الشامخ الذي يعد مثالاً للعمل الدؤوب الصادق المخلص لهذا البلد المعطاء.



وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رائعته الشعرية، التي نشرها أمس عبر حسابات سموه على وسائل التواصل الاجتماعي، بتوجيه خالص الشكر وعظيم الوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على رسالته التي وجّهها، أول من أمس، لسموه بمناسبة مرور خمسين عاماً على توليه أول منصب في خدمة الإمارات، وهو الأمر غير المستغرَب من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فهو «زاكي الفعايلْ»، ويأخذ سموه في سرد صفات صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، القدوة في القول والعمل، الذي يراهن عليه الوطن في تبوؤ مكانة تليق به، وكيف لا يكون ذلك وهو سليل الكريم زايد ووارث مجده.