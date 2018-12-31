ولي عهد الشارقة: محمد بن راشد شخصية وطنية مبدعة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «أن الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أولى مهامه في مسيرة الوطن، لهو احتفاء بشخصية وطنية مبدعة، قدمت الكثير من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطن».

تطور

وقال سموه: «إن بناء دولة حديثة ومتطورة تنافس أرقى دول العالم في توفير أفضل الخدمات لمواطنيها، هو نهج أرساه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، وسار على هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي سخّر لهذه الغاية النبيلة جل اهتمامه، وسعى بكل جهد وإخلاص لخدمة هذا الوطن في المجالات والصعد كافة، لتكون الإمارات وشعبها دائماً في مصاف دول العالم».

ابتكار

وتابع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي بقوله: «إن ما قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يمثل نموذجاً فريداً، ليس في دولة الإمارات العربية فحسب، بل في منطقتنا العربية، وفي العالم، نموذجاً يدعو إلى العمل الدؤوب والاجتهاد والابتكار والتفرد وحب العلم والتميز».

وعبّر سمو ولي العهد ونائب حاكم الشارقة عن فخره واعتزازه بما قدّمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال مسيرة نصف قرن من العطاء والتميز والتفرد، والسعي لتحقيق الأفضل لمجتمع وشعب الإمارات وتطلعاته نحو مستقبل أفضل.