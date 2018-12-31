سعود المعلا: الإمارات تفاخر العالم بمحمد بن راشد

المصدر: أم القيوين - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين أن دولة الإمارات تفاخر العالم بقادتها وصناع نشأتها وبناة حضارتها وقدراتها، ومنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي انطلق في مسيرته لخدمة الوطن بعزيمة وإصرار وإيمان راسخ بأن القيادة مسؤولية وطنية وشرف لتحقيق العديد من الإنجازات.

وقال سموه بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه: «تفاخر الإمارات العالم بقادتها وصناع نشأتها وبناة حضارتها وقدراتها وتأهيل طاقاتها الوطنية البشرية، وتخطيط استراتيجياتها، وتبهر العالم بقيادات وضعت الاتحاد قاعدة صلبة بعزمها ورؤيتها، وقد توارث قادتها وأبناؤها نهجها الحضاري والإنساني لتكون واحدة من الدول التي أصبحت اليوم تفاخر بقادتها، ومنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي نحتفي هذه الأيام بمرور خمسين عاماً على تولي سموه أول مسؤولية «القائد العام لشرطة دبي»، والتي انطلق منها سموه بكل عزيمة وإصرار وإيمان راسخ بأن القيادة مسؤولية وطنية وشرف لتحقيق العديد من الإنجازات، حيث أطلق سموه العديد من الاستراتيجيات والمبادرات الإنسانية والثقافية والمجتمعية وإصدار العديد من الكتب في مجال استراتيجية الحكم، وبناء الاقتصاد والتنمية الشاملة».

وتابع سموه: «وشهدت إمارة دبي والإمارات منذ تولي سموه مقاليد الحكم في دبي في الرابع من يناير من عام 2006 وتوليه منصب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الخامس من يناير إطلاق العديد من المبادرات، منها أول استراتيجية للحكومة الاتحادية في عام 2008 ورؤية الإمارات 2021، إضافة إلى إطلاق استراتيجية دبي عام 2007 للتنمية المستدامة والبحوث العلمية ونشر المعرفة وتحفيز ريادة الأعمال والحكومة الذكية، وفي إطار استراتيجية الحكومة الاتحادية أطلق سموه استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011 / 2013 لتحقيق رؤية الإمارات 2021 لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية وتطوير إدارة الموارد والمحاسبة والتخطيط الاستراتيجي، إلى جانب العديد من المشاريع المحلية والاتحادية التي أسهمت في تحقيق رؤى قيادتنا الحكيمة».

وأضاف سموه: «بهذه المناسبة الكريمة نسجل بكل فخر واعتزاز إنجازات أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ونبارك لشعب الإمارات هذه القيادة الفذة التي وضعت نصب أعينها تعزيز المكاسب الوطنية والتميز العالمي في شتى المجالات لتكون واحدة من أهم الدول في مجال الاقتصاد والتنمية والعلم والثقافة والمعرفة والعطاء الإنساني والتعايش السلمي، داعين الله عز وجل أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة، وأن يعزز مكانة الدولة بقيادتها وعطاء أبنائها المخلصين».