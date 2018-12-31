سعود بن صقر: رائد القيادة الاستثنائية سخّر حياته لوطنه وشعبه

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رائد القيادة الاستثنائية الذي سخر حياته لوطنه وشعبه، وقدم على مدار خمسة عقود إنجازات تعجز الكلمات عن وصفها.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه، «إذا كنا نبحث عن المركز الأول فليس لنا إلا البحث عن إنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي نهل من معين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قيم العطاء والانتماء الوطني ومن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الحكمة والقيادة حتى بات اليوم جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة نجاح وتميز يستلهم منها أبناء الوطن معاني الولاء والتضحية لهذا الوطن المعطاء».

وأضاف سموه «نوجه شكرنا اليوم بدعوة من قائد فذ هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقائد استثنائي ورائد الإدارة والتميز الذي أكد أن كلمة مستحيل ليست في قاموسه، وصاحب المبادرات الإنسانية والثقافية والعلمية الاستثنائية التي لم تقف عند حدود السماء، بل أوصلتنا للفضاء، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صاحب رؤية مستقبلية ملؤها السعادة والإيجابية والنجاح للوطن والمنطقة والعالم، كل الشكر لك يا بو راشد أنت من جعلت من كل إماراتي جزءاً من فريق العمل وشريكاً في الإنجاز وهذه سمة للقائد الملهم والمتفاني لجعل وطنه دائماً وأبداً صاحب الرقم واحد».