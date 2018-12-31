ملك البحرين: إنجازات محمد بن راشد تجاوزت حدود الإمارات

المصدر: المنامة - بنا

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة من أخيه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سموه مهامه في مسيرة خدمة وطنه وشعبه.

وأشاد العاهل البحريني بمسيرة العطاء والإنجاز التي حققها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية.

وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أثرى بفكره المستنير وتوجهاته الإبداعية جوانب التجربة التنموية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تقوم على تحقيق الامتياز والانتقال بالإمارات إلى مركز اقتصادي عالمي، ما جعلها وجهة مرموقة في مجال التنمية المستدامة»، منوهاً إلى أنه بفضل هذه الرؤية أصبحت دولة الإمارات محط أنظار العالم، وتبوأت مكانتها المتميزة على خريطة السياحة العالمية.

وحيا العاهل البحريني هذه التجربة المتميزة والاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والتي تستند إلى براعته الإدارية ومتابعته الدؤوبة لكافة تفاصيل العمل التنموي؛ ولذلك أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليست فقط في مصاف الدول ذات المكانة المتميزة، بل إنها تستشرف المستقبل برؤى طموحة وفكر متقدم، وهو ما عبرت عنه من خلال جملة من المشاريع والمبادرات التي امتدت إلى مجالات عديدة.

وختم الملك البحريني برقيته بالإعراب عن خالص تمنياته لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بموفور الصحة والسعادة، ولدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار.