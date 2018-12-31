«أدنوك للتوزيع» تطلق خدمة الفحص الفني المميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «أدنوك للتوزيع» خدمة الفحص الفني المميزة في مركز المرور لفحص المركبات (مبنى السلامة).

وتتيح الخدمة للعملاء إمكانية تجنّب فترات الانتظار الطويلة، إضافة إلى إعطاء مركباتهم الأولوية أثناء عملية الفحص.

كما تقدم «أدنوك للتوزيع» هذه الخدمة المميزة مع خيار التوصيل من الباب إلى الباب، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني 800300 لحجز موعد التسليم والاستلام.

جهود

وإضافة إلى اختصار الوقت أثناء عملية الفحص الفني للمركبات، يستطيع عملاء الخدمة المميزة الاستمتاع بأجواء الراحة والرفاهية في الصالة المخصصة لهم، حيث يتم تقديم المشروبات، مع إمكانية استخدام خدمة الاتصال بالإنترنت «Wi-Fi» مجاناً، أو مشاهدة البرامج المفضلة على شاشات التلفاز المتاحة في الصالة.

وتعكس خدمة الفحص الفني المميزة جهود شركة أدنوك للتوزيع المستمرة نحو توفير المزيد من الخيارات لعملائها على مستوى مختلف الخدمات التي تقدمها، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية العامة للشركة، والتي تركز على تلبية احتياجات العملاء، إضافة إلى توثيق دورها شريكاً فاعلاً لجهاز الشرطة، بهدف ضمان أعلى معدلات السلامة والأمن على الطرقات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «تستمر أدنوك للتوزيع في تقديم المزيد من التنوع في خدماتها، لتتيح لعملائها المزيد من الخيارات مع إمكانية الاستفادة منها بطرق متعددة». جدير بالذكر أن شركة أدنوك للتوزيع تدير 22 مركزاً للفحص الفني للمركبات الخفيفة على مستوى إمارة أبوظبي، وتقدم إمكانية تغيير المعلومات الخاصة بالسيارة كاللون، والنوع، وإعادة نقش أو تغيير رقم هيكل السيارة، إضافة إلى إجراء اختبارات التحمّل، حيث يتم تقديم أكثر من 900000 خدمة في تلك المراكز سنوياً.